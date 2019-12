© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la vittoria sul Lille nell'ultimo turno della fase a gironi della Champions League, il Chelsea si qualifica per gli ottavi di finale della massima competizione europea e completa l'en-plein del calcio inglese: tutte le sette squadre della Premier League impegnate in Champions ed Europa League, infatti, hanno staccato il pass per la fase a eliminazione diretta. Le altre sono Manchester City, Tottenham, Liverpool, Manchester United, Arsenal e Wolverhampton.