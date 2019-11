ESCLUSIVA TMW - Faisca: “Rilancio l’Olhanense, poi tornerò in Italia”

© foto di Luca Muscolini/Uff. Stampa Maceratese

“L’Olhanense è una società storica, ha vissuto gran parte della sua vita tra la A e la B. Quest’anno ci siamo proposti di cercare di arrivare almeno ai playoff: ci sono due promozioni, sappiamo che sarà difficile però le cose vanno bene”. Così a TuttoMercatoWeb Vasco Faisca, tanti anni da calciatore in Italia e oggi allenatore dell’Olhanense che punta a risalire dopo qualche stagione tribolata.

Fin qui stagione da record. E avete il miglior attacco dei tre campionati. Mica male...

“Sono alle prime armi, ho iniziato in una squadra Primavera due anni fa e nella parte finale dello scorso campionato mi ha chiamato l’Olhanense. Sono rimasto e voglio portare questa società nelle categorie che merita. Ma sappiamo che il campionato è lungo. Guai a festeggiare qualcosa oggi”.

Il suo modello?

“Ho avuto Auteri in Serie C a Matera. Mi rivedo in lui”.

E al ritorno in Italia, da allenatore, ci pensa?

“Prima o poi accadrà, si. Arriverà il giorno che tornerò. Ma oggi sono concentrato sull’Olhanense, voglio fare bene qui e ottenere il massimo. Sono all’inizio, ma l’ambizione c’è. E credo anche la qualità. Spero di avere anche un po’ di fortuna che è sempre importante”.

Il suo ex Ascoli aveva iniziato bene. Ora va a corrente alternata.

“Con Zanetti abbiamo giocato insieme, tifo sempre Ascoli a maggior ragione perché c’è Paolo. Gli auguro di fare bene”.