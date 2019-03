ESCLUSIVA TMW - Uria: “È l’Ajax più forte degli ultimi vent’anni”

“Questo è l’Ajax più forte degli ultimi vent’anni”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Emiliano Uria, da anni radicato in territorio olandese, a proposito dell’Ajax che ieri ha battuto il Real Madrid. “De Ligt, Tadic, Ziyech e De Jong sono i pilastri della squadra, una squadra che non molla mai e pensa sempre a fare gol. Poi la condizione fisica è davvero incredibile. Sinceramente mi aspettavo che l’Ajax potesse battere il Real Madrid, non sono sorpreso perché vedo la squadra praticamente tutte le settimane. Uno pronto per l’Italia? Ziyech è da big. Uno da calcio italiano. Lo vedrei bene - continua Uria - al Milan. De Ligt? Andrà al Barcellona. Anche se - prosegue - sarebbe un giocatore fantastico per la Juventus”.

In questi giorni l’agente si trova in Argentina per normale attività di scouting. “Ho visto alcune partite. Mi hanno sorpreso due talenti: Gonzalo Maroni di proprietà del Boca e Alvaro Barreal del Vélez, il primo è un playmaker, il secondo un esterno d’attacco. Credo che - conclude Uria - ne sentiremo parlare”.