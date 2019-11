Espanyol, Machin: "Buon primo tempo, poi Atletico superiore"

Pablo Machin

Al termine della sfida del Wanda Metropolitano con l'Atletico Madrid è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dell'Espanyol Pablo Machin: "Dobbiamo analizzare come è maturato il risultato. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, la rete ci ha dato morale e siamo stati vicini ad andare al riposo sul vantaggio. Nella ripresa sono stati superiori a noi, dimostrando il loro grande potenziale, è chiaro che ci troviamo in una situazione complessa e difficile,facciamo fatica a segnare ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Siamo una squadra competitiva durante molte fasi del gioco, ma ciò che fa la differenza è la determinazione sotto porta".