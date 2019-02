Europa League, Chelsea e Benfica agli ottavi. Betis eliminato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inter, Benfica, Rennes, Chelsea, Dinamo Kiev, Slavia Praga e Krasnodar sono le ultime squadre qualificate agli ottavi di finale di Europa League. La sorpresa più grande arriva da Leverkusen, dove il Krasnodar elimina le Aspirine grazie alla regola del gol in trasferta. Passano facilmente Chelsea, Rennes (in gol Niang) e Slavia Praga, poche difficoltà anche per Dinamo Kiev e Benfica.

Ecco i risultati finali:

Benfica-Galatasaray 0-0

Betis Siviglia-Rennes 1-3: 22' Bensebaini, 30' Hounou, 41' Lo Celso (B), 95' Niang

Chelsea-Malmoe 3-0: 55' Giroud, 74' Barkley, 84' Hudson-Odoi

Dinamo Kiev-Olympiacos 1-0: 32' Fran Sol

Genk-Slavia Praga 1-4: 10' Trossard (G), 23' Coufal, 54' Traore, 63' e 68' Skoda

Inter-Rapid Vienna 4-0: 11' Vecino, 18' Ranocchia, 80' Perisic, 86' Politano

Bayer Leverkusen-Krasnodar 1-1: 84' Sulejmanov, 87' Aranguiz (B)