Europa League, Gruppo D: LASK di nuovo in gioco, Sporting primo

Terza vittoria consecutiva per lo Sporting nel Gruppo D di Europa League. I portoghesi battono il Rosenborg in trasferta e volano a quota 9 in classifica, al primo posto, condannando i norvegesi all'eliminazione. Sorpresa nell'altra sfida del girone, dove il LASK Linz annienta il più quotato PSV con un gran secondo tempo e lo raggiunge a 7 punti.

Risultati

LASK Linz-PSV 4-1

Rosenborg-Sporting 0-2

Classifica

Sporting 9

LASK Linz 7

PSV 7

Rosenborg 0