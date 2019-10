Europa League, i risultati: rimonta Arsenal, vittorie per Eintracht e Siviglia

Si sono da poco concluse le gare delle 21.00 di Europa League. Lazio ko in Scozia con il Celtic, mentre l'Arsenal ha vinto in rimonta contro il Vitoria Guimaraes. Nel gruppo della Lazio successo esterno del Club sul campo del Rennes. Tutto facile per il Siviglia, che rifila 3 reti al Dudelange. Vince anche l'Eintracht Francoforte contro lo Standard Liegi.

Arsenal-Vitoria Guimaraes 3-2 [9' Edwards (G), 32' Martinelli (A), 37' Duarte (G), 80' Pepè (A), 90+2' Pepè (A)]

Celtic-Lazio 2-1 [40' Lazzari (L), 67' Christie (C), 89' Julien (C)]

Dynamo Kiev-Copenaghen 1-1 [2' Sotiriou (C), 53' Shabanov (D)]

Eintracht Francoforte-Standard Liegi 2-1 [28' Abraham (E), 73' Hinteregger (E), 82' Amallah (S)]

Getafe-Basilea 0-1 [18' Frei]

Malmo-Lugano 2-1 [12' Berget (M), 32' Molins (M), 50' Gerndt (L)]

PSV-LASK Linz 0-0

Rennes-Cluj 0-1 [9' Deac]

Siviglia-Dudelange 3-0 [48' e 75' Vazquez, 78' El Haddadi]

Sporting Club-Rosenborg 1-0 [70' Bolasie]

Trabzonspor-Krasnodar 0-2 [49' Berg, 90+2' Vilhena]