Ferdinand consiglia Kane: "Lascia il Tottenham se vuoi vincere qualcosa"

"Harry, se vuoi vincere cambia squadra". Rio Ferdinand non ha dubbi sul futuro di Harry Kane. L'ex campione del Manchester United e della Nazionale inglese, intervenuto ai microfoni di BT Sports, ha mandato questo consiglio all'attaccante del Tottenham dopo il pareggio di ieri contro l'Olympiacos in Champions League: "Devo essere onesto: se fossi stato Kane, me ne sarei già andato dal Tottenham. Io voglio vincere adesso, non ho tempo da perdere. Harry ha regalato agli Spurs la maggior parte della sua carriera, ma con loro non ha mai vinto niente".