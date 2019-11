© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Benzema è un gran calciatore, ma la sua avventura con la Francia è finita". Così Noel Le Graet, presidente della Federazione francese, ha risposto ad una domanda circa Karim Benzema, non lasciandogli speranze per un ritorno in nazionale. L'attaccante del Real Madrid, però, tramite Twitter ha contro-replicato a tono: "Noel, io credo che lei non debba interferire con le decisioni del commissario tecnico. Sappi che soltanto io e soltanto io possono mettere fine alla mia carriera internazionale. Se pensa che ho finito la mia avventura con la nazionale, mi lasci giocare con una delle nazionali che possono convocarmi e vedremo".