Francia, lieve problema alla coscia per Matuidi. Bolivia a rischio?

Didier Deschamps potrebbe rinunciare a Blaise Matuidi per la partita amichevole contro la Bolivia. Il centrocampista della Juventus si è allenato a parte oggi a causa di un lieve dolore alla coscia. A tre giorni dal match contro la Nazionale sudamericana, in programma domenica alle 21, la sua presenza è in dubbio. Kingsley Coman, invece, si è allenato regolarmente.