Francia, Lloris: "Ko Champions duro da digerire. Turchia? Sarà tosta"

© foto di Imago/Image Sport

Trasferta turca per la Francia del capitano Hugo Lloris, prima per i Campioni del Mondo nella strada verso Euro 2020. "Li prendiamo sul serio: noi siamo favoriti ma sono una squadra con storia e qualità. L'Islanda altrettanto, domani sarà importante per il primo posto. E' un test importante, siamo concetrati e vogliamo la qualificazione. Li rispettiamo, la Turchia è un paese di grande tradizione e passione calcistica. La finale di Madrid? E' sempre difficile digerire certe sconfitte. Lo so per la finale degli Europei ma dobbiamo essere professionali, ci sono altre cose nella vita e poi adesso è tempo di pensare alla Francia e alla Turchia".