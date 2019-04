Fulham, Babel ai saluti: nuova avventura per conquistare Euro 2020

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ryan Babel (32) si prepara per una nuova esperienza, in quanto non resterà tra le file del Fulham che è già condannato a salutare la Premier League. Arrivato a gennaio dal Besiktas, l'ex Liverpool ha siglato quattro gol in 13 presenze nella massima divisione inglese ma a giugno cercherà un'altra squadra in cui giocare per conquistare la convocazione con l'Olanda per l'Europeo del 2020. Babel, infatti, è tornato nel giro della selezione orange nel 2017 e rappresenta una pedina più o meno fissa per il ct Ronald Koeman.