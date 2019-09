Galatasaray, Falcao: "Avevo tante proposte ma qui possiamo fare bene"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Radamel Falcao, nuovo attaccante del Galatasaray, ha parlato alla stampa per la prima volta dopo il suo arrivo in Turchia: "Non ho ricevuto alcuna offerta da altri club turchi. C'erano alcune proposte dall'Europa e dagli USA. A giugno è iniziata la trattativa col Galatasaray, club che non ha voluto perdere l'occasione di acquistarmi. Il Gala è un club famoso in tutto il mondo, abbiamo una squadra perfetta con un grande allenatore. Possiamo fare cose importanti in Turchia e in Europa. I sudamericani sono molto simili ai turchi e penso che per questo motivo il mio adattamento sarà molto breve. Mi sono allenato molto bene in settimana e mi sento in forma. Mi ero già allenato a Monaco. Se Terim mi darà una maglia, io sarò pronto per rispondere presente".