Galatasaray, Nzonzi: "Non ho parlato con Under, scelto di mia iniziativa"

L'ex centrocampista giallorosso Steven Nzonzi, passato al Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa, tornando sulla scelta di andare a giocare in Turchia. Queste le sue dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale del club: "Il Galatasaray è un club molto valido e ha giocatori di altissima qualità. È come se fosse una grande famiglia, siamo molto uniti. Quindi non è stato difficile per me scegliere. Non ho parlato con Cengiz (Ünder, ndr) del mio trasferimento qui. Sono un uomo a cui piace agire secondo i propri pensieri. Ognuno ha i propri pensieri e opinioni sulla vita, quindi non ho chiesto. C'erano molti che potevano aiutarmi a scegliere, ma do più importanza alla mia opinione".