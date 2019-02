© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Galatasaray Fatih Terim ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Benfica dopo aver perso la gara di andata a Istanbul per 2-1: "L'unico modo per ribaltare il risultato dell'andata è vincere i duelli in tutte le zone del campo. Nella prima partita abbiamo gestito bene il pallone ed il gioco, ma il Benfica ha corso molto più di noi. Loro sono un'ottima squadra, ma noi dovremo vincere indipendentemente dallo svantaggio. Servirà una battaglia fino all'ultimo secondo di gara. Loro hanno una rosa lunga, di qualità, ma credo che se riusciremo a fare il nostro gioco e a non pensare agli avversari avremo possibilità di passare il turno".