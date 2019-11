© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joakim Maehle, difensore del Genk, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League con il Salisburgo valida per lo stesso Gruppo del Napoli: "La partita a Salisburgo è stata dura e così abbiamo imparato la differenza tra il campionato belga e la Champions. Nel frattempo, sono cambiate molte cose, abbiamo giocato tre partite europee e siamo più preparati. Siamo anche consapevoli che dobbiamo fare qualcosa di speciale per ottenere un risultato positivo. Haaland? E' un ottimo attaccante e lo sappiamo bene visto che ha segnato una tripletta contro di noi. Gli abbiamo dato troppe opportunità. Il pericolo non viene solo da lui, hanno altri buoni attaccanti e fermarli saranno un compito collettivo".