Genk, Mazzù: "Ora proviamoci con il Salisburgo per il terzo posto"

Felice Mazzu, allenatore del Genk, ha così commentato l'onorevolissima sconfitta dei belgi in casa del ben più quotato Liverpool: "Forse, per quanto abbiamo prodotto nel secondo tempo, avremmo anche meritato il pareggio. Abbiamo portato un nuovo modulo in soli due giorni, qui a Liverpool, e per poco non prendevamo un punto... Spero che questo faccia capire ai miei ragazzi che siamo un gruppo di qualità, e che possano riproporre certe cose anche in campionato. Ora sarà molto importante la partita con il Salisburgo se vogliamo provarci almeno per il terzo posto", le conclusioni del tecnico dopo la matematica eliminazione dei suoi.