© foto di Imago/Image Sport

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato così dell'obiettivo Champions nella conferenza stampa della vigilia della gara con la Dinamo Zagabria: "Voglio vincere questa competizione, ma se non ci riuscirò non mi suiciderò di certo. Chiaramente quest'anno ci proveremo. Mi farebbe felice riuscire a farcela, ma se non vinceremo in questa stagione ci riproveremo nella prossima, le parole di uno schiettissimo Guardiola.