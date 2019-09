Curiosa coreografia in Israele, da parte dei tifosi dell'Hapoel Be'er Sheva nel corso della partita contro l'Hapoel Tel-Aviv. Il pubblico di casa per l'occasione ha deciso di citare niente meno che "Gomorra", peraltro facendolo in grande stile: una coreografia grande tutta la curva a raffigurare i volti dei protagonisti della fortunata serie diretta da Matteo Garrone, ossia Don Pietro e Genny Savastano. E sotto lo striscione: "We're gonna take back everything" ossia: "Ci riprendiamo tutto quello che è nostro". Nel frattempo l'altoparlante dello stadio ha accompagnato il tutto con la colonna sonora. L'omaggio è stato particolarmente gradito ai protagonisti, tanto che l'attore Salvatore Esposito, il Genny della serie, ha pubblicato il video ringraziando i tifosi dell'Hapoel. Per la cronaca la squadra ha anche vinto la partita, per 3-0.