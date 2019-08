As rinomina Joao Felix dopo la Juve: "Joao... Felice"

Nell'amichevole tra Atletico Madrid e Juventus a rubare la scena non è stato Cristiano Ronaldo, bensì un altro portoghese: Joao Felix, rinominato "Joao Feliz" da As nel titolo della sua edizione odierna. "Joao Felice", e non potrebbe essere altrimenti dopo una prestazione da fenomeno nel test di Stoccolma.