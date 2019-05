© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È di oggi la notizia che Vincent Kompany nella prossima stagione farà ufficialmente ritorno nell'Anderlecht, club che lo ha lanciato prima della decennale esperienza nel Manchester City, nelle vesti di giocatore-allenatore. Una partenza che però non si rivelerà affatto delle più facili, per l'icona del calcio belga, il quale si ritroverà a guidare la squadra che per la prima volta negli ultimi 56 anni non è riuscita a qualificarsi ad alcuna competizione UEFA. Dovrà dunque ripartire da lontano Kompany, che - immaginiamo - avrebbe fatto molto volentieri a meno di questo atipico regalo di benvenuto. Anzi, forse sarebbe meglio dire di bentornato.