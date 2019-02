© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ventiduesima giornata di campionato positiva per le tre big di Portogallo, mentre cade il Braga, terza forza del torneo. La capolista Porto, avversaria della Roma in Champions, torna al successo dopo due pareggi consecutivi. 2-0 il risultato finale contro il Setubal grazie alle reti di Herrera e Soares. Il Benfica secondo tiene però il passo e batte senza troppi problemi l'Aves in trasferta: di Seferovic, Silva e Ferro le reti del definitivo 0-3. Bene anche lo Sporting Lisbona che vince il scioltezza (3-0) lo scontro diretto col Braga grazie alla rete di Bruno Fernandes e alla doppietta di Bas Dost. Successi anche per Maritimo, Moreirense, Guimaraes, Nazional e Santa Clara.

Risultati della 22esima giornata:

Rio Ave-Santa Clara 1-2

Nacional-Feirense 4-0

Guimaraes-Portimonense 2-0

Porto-Setubal 2-0

Moreirense-Tondela 2-0

Belenenses-Maritimo 0-1

Chaves-Boavista 1-1

Sporting-Braga 3-0

Aves-Benfica 0-3

La classifica:

Porto 54

Benfica 53

Braga 49

Sporting 45

Moreirense 38

Guimaraes 35

Belenenses 30

Rio Ave 28

Santa Clara 27

Portimonense 27

Tondela 23

Boavista 23

Maritimo 23

Nacional 23

Setubal 22

Aves 21

Chaves 19

Feirense 14