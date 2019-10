Eurorivali, alle 18 lo Shakhtar: la formazione, con Taison dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alle ore 18:00 il via della gara di campionato dello Shakhtar Donetsk e il Kolos Kovalivka. La formazione di Luis Castro giocherà con il suo classico 4-2-3-1 con Junior Moraes riferimento avanzato. In Champions, sfida alla Dinamo Zagabria per gli arancioneri.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Bondar, Matviienko, Marquinhos Cipriano; Alan Patrick, Kovalenko; Tete, Taison, Konoplyanka; Junior Moraes.