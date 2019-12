Il punto sulla Ligue 1 - Goleade Bordeaux e Brest. Bene il PSG

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella 16ª giornata della Ligue 1, la capolista Paris Saint-Germain, grazie alle reti di Mbappé e Neymar, centra la terza vittoria consecutiva vincendo 2-0 contro il Nantes. Stesso identico risultato, ma in trasferta, per il Marsiglia di Villas-Boas che, prima con Sanson e poi con Payet, supera l'Angers inanellando la quinta vittoria consecutiva in campionato. Successi fuori casa anche per il Lille contro il Lione (rete decisiva di Ikoné), per il Rennes contro il Metz (rete decisiva di Honou) e del Monaco contro il Tolosa.

Goleade, invece, per il Bordeaux, che rifila un perentorio 6-0 contro il Nîmes (protagonista Maja con 3 reti ed 1 assist), e per il Brest, che cala il pokerissimo contro lo Strasburgo (in evidenza, con una tripletta, l'ex Udinese ed Entella Battocchio) mentre il Saint-Étienne supera il Nizza con il risultato di 4-1 trascinata da Bouanga, autore di 2 reti ed 1 assist.

Chiude il quadro dei risultati di giornata, che registra anche il rinvio per nebbia di Amiens-Reims, il pareggio per 2-2 tra Digione e Montpellier.

Ligue 1 Conforama 2019/2020

16ª Giornata

Martedì 3 Dicembre 2019

Ore 19:00 - Angers-Marsiglia 0-2

Ore 19:00 - Bordeaux-Nîmes 6-0

Ore 19:00 - Brest-Strasburgo 5-0

Ore 21:05 - Lione-Lille 0-1

Mercoledì 4 Dicembre 2019

Ore 19:00 - Digione-Montpellier 2-2

Ore 19:00 - Metz-Rennes 0-1

Ore 19:00 - Saint-Étienne-Nizza 4-1

Ore 19:00 - Tolosa-Monaco 1-2

Ore 21:05 - PSG-Nantes 2-0

Mercoledì 15 Gennaio 2020

Ore 19:00 - Amiens-Reims

Classifica: PSG* 36, Marsiglia 31, Bordeaux 26, Lille 25, Saint-Étienne 25, Montpellier 25, Rennes* 24, Angers 24, Nantes 23, Lione 22, Reims* 21, Brest 21, Monaco* 21, Nizza 20, Strasburgo 18, Digione 16, Amiens* 16, Metz 15, Nîmes* 12, Tolosa 12.

*una partita in meno.