Il punto sulla Ligue 1 - Icardi fa volare il PSG, risalita del Monaco

Diciannove squadre raccolte in undici punti. Basta questo per spiegare come la Ligue 1 sia un campionato molto equilibrato. A far saltare il banco è la ventesima squadra, il Paris Saint-Germain, che pur avendo perso tre gare in stagione può vantare già un distacco di otto punti sulla seconda. I rossoblu della capitale hanno superato di misura il Brest 2-1 con i gol di Di Maria e Icardi. Al secondo posto resiste l’Olympique Marsiglia che nel posticipo della domenica sera si è imposto 2-1 sul Lione con una doppietta di Payet mentre per gli ospiti ha accorciato Dembele.

Al Saint-Etienne il derby, risale il Monaco - Gol e spettacolo nel derby della Loira con il Saint-Etienne che in trasferta è riuscito a portare a casa il successo 3-2 contro il Nantes. Alla rete iniziale gialloverde di Blas ha risposto Trauco ma pochi istanti più tardi i padroni di casa sono nuovamente passati in vantaggio con Louza prima della doppietta di Bouanga che ha capovolto il punteggio. Successo di misura per il Monaco che risale la classifica. I biancorossi del Principato si sono imposti 1-0 sul Dijon con una rete di Golovin mentre il Rennes ha travolto l’Amiens con i gol di Honou, Niang e Raphinha che hanno rimontato lo svantaggio iniziale firmato da Guirassy.

Pari Nizza e Bordeaux, vincono Montpellier e Strasburgo - Nel match della domenica alle 17, il Montpellier ha rifilato un tris al Tolosa mentre lo Strasburgo ha calato il poker ai danni del Nimes. Il Bordeaux ha pareggiato 1-1 all’Allianz Riviera di Nizza con Briand che ha agguantato il vantaggio rossonero di Lees-Melou. Si sono conclusi senza reti i match fra Lille e Metz e fra Reims e Angers.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 30; Olympique Marsiglia 22; Angers, Saint-Etienne 21; Lille, Montpellier, Bordeaux, Reims, Nantes 19; Rennes*, Monaco 18; Brest, Nizza 17; Lione, Amiens 16; Strasburgo 15; Metz 13; Dijon, Tolosa 12; Nimes* 11.

*una partita in meno.