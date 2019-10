L'Equipe sul tridente che non c'è: "La MCN è già finita?"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Quindi la MCN è già finita?" - Si chiede questo L'Equipe di questa mattina dopo che il PSG ormai da 9 mesi non vede giocare insieme il suo tridente da sogno composto da Neymar, Mbappé e Cavani. Soprattutto a causa dei tanti infortuni, i tre "tenori" del club parigino non hanno più disputato una partita da titolari insieme e, con l'ultimo infortunio del brasiliano che lo costringerà a restare fuori quasi fino al mercato di gennaio, il rischio è che i tifosi del club francese non abbiano mai più la possibilità di godere di questo tridente.