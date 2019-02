Riapre i battenti la Champions League e fra le italiane tocca alla Roma dare il via ai giochi nel match contro il Porto in programma questa sera all'Olimpico. "Il Porto è fra i top club mondiali" è il titolo che O Jogo, quotidiano lusitano, ha scelto per aprire la sua prima pagina di oggi prendendo spunto dalle parole del tecnico dei Dragoes, l'ex Lazio e Inter Sergio Coneiçao. Sempre sulla prima pagina del quotidiano si trovano anche le parole di Pinto da Costa, presidente del Porto: "Roma è una città talismano per noi"