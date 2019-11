Il City modifica la rosa dopo l'1-1 con l'Atalanta: Walker tra i portieri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Eroe per caso. Tra i protagonisti di Atalanta-Manchester City, sfida conclusa 1-1 a San Siro, c'è stato senza dubbio Kyle Walker. Il difensore inglese ha giocato in porta l'ultimo spezzone di partita perché Guardiola, dopo il cambio di Ederson per infortunio e il rosso a Bravo, non aveva più portieri di ruolo in panchina. E allora spazio a Walker, che non ha subito reti.

Una prestazione omaggiata da tutti. Anche dai social media manager del Manchester City che quest'oggi, ironicamente, hanno spostato Walker nella pagina dedicata alla rosa: non più tra i difensori, ma tra i portieri. In basso il tweet.