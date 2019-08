Il City presenta Cancelo: "Alla Juve ero felice, ma qui posso migliorare"

"È stato tutto molto veloce". Joao Cancelo racconta così il suo trasferimento dalla Juventus al Manchester City. Il terzino portoghese è stato presentato oggi in conferenza stampa dal club britannico e ha salutato così i bianconeri: "Mi piaceva giocare nella Juve, ma ho sempre saputo che il City fosse interessato e ora sono felice di essere qui".

I consigli di Bernardo Silva.

"Ho parlato con lui tante volte e mi ha sempre descritto questo posto in maniera fantastica. È l'ideale per il mio sviluppo".

Guardiola ti ha detto dove giocherai?

"No, non abbiamo avuto molto tempo per parlare, oggi c'è stato il mio primo allenamento e ho potuto vedere qualcosa di ciò che vuole. L'idea, fondamentale, è quella di vincere".

Perché hai lasciato la Juve?

"Mi piacciono le sfide, so che qui ci sarà la concorrenza di Walker: è un grande giocatore, ma più hai concorrenza e più migliori. Sono di essere il miglior terzino al mondo, e solo allenandomi coi migliori posso diventarlo".

Vincerai di più al City rispetto a quanto fatto in bianconero?

"Penso che siano entrambi due grandi club, entrambi vogliono vincere la Champions League. Mi piace il progetto del City, mi piace quello che mi hanno proposto e così ho accettato la Premier League. È un campionato che mi ha sempre affascinato".

Hai parlato con Cristiano Ronaldo del tuo trasferimento?

"È un mio amico, mi ha aiutato molto alla Juve, è il migliore, una persona straordinaria. Ci sentiamo".

Il prezzo molto alto genera pressioni.

"Ovviamente è un prezzo alto per un terzino, ma cercherò di migliorare giorno dopo giorno".

Ci sono somiglianze tra Guardiola e Allegri?

"Sono due allenatori molto diversi, con due stili molto diversi. Pep parla molto bene di Allegri, spero che mi aiuterà a migliorare".