Il Lione torna alla vittoria contro l'Angers, L'Equipe titola: "Lo scoppio"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Lione torna a vincere una serie negativa superando l'Angers in casa per 2-1. L'Equipe di questa mattina titola in prima pagina: "Lo scoppio". Il club, che in questa stagione ha ben figurato anche in Europa, con questi tre punti mantiene saldo la terza posizione in classifica portandosi a +6 sul Saint-Etienne.