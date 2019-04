Il sogno di Neymar: "Tornerò in Brasile per giocare con il Santos"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neymar e il Santos, un amore indissolubile. L'attaccante brasiliano del PSG, arrivato in Europa nel 2013, pensa già agli ultimi anni della sua carriera e a un ritorno a casa, come ha dichiarato a Fox Sports: "Amo troppo il Santos, è qualcosa di enorme e inspiegabile. Quando tornerò in Brasile, sono sicuro che lo farò per giocare di nuovo nel Santos".