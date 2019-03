© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima convocazione in Nazionale maggiore per Callum Hudson-Odoi. Il giovane talento offensivo del Chelsea, che sostituirà l'infortunato Shaw, ha raccontato le sue sensazioni a Sky Sports UK: "È stata una giornata pazzesca, ricevere la mia prima convocazione in Nazionale maggiore è una sensazione incredibile. Mi sono dovuto recare prima a Bristol per l'U21 e poi mi hanno detto che dovevo venire qui a St. George's Park. Pensavo che stessero scherzando e invece eccomi tra i grandi, questo è un sogno che si realizza. Ora devo lavorare sodo, godermi ogni momento e sfruttare la mia occasione".