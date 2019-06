Inghilterra, Southgate: "Concessi gol stupidi, ma abbiamo imparato tanto"

© foto di Imago/Image Sport

Gareth Southgate, commissario tecnico dell'Inghilterra, dopo il k.o. in semifinale di Nations League contro l'Olanda è intervenuto in conferenza stampa: "E' stata una serata incredibile, ricca di colpi di scena. Abbiamo imparato tanto da questa sconfitta contro una squadra di alto livello, che ci ha dato diversi grattacapi anche in passato. Abbiamo concesso dei gol stupidi e noi non siamo riusciti a segnare".