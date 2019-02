© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Rai Sport, dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid. Queste le sue parole: "Dopo un buon primo tempo, ci siamo adeguati a loro nella ripresa. Meno bravi nella ripresa, puniti da due palle inattive. Nel ritorno possiamo fare meglio e ribaltare il punteggio. Peggio di così non potevamo fare. Dybala titolare? Scelte che rifarei, così come tutte le altre. Già da domani dobbiamo pensare al campionato. Ci sono tre partite prima del ritorno. Il gesto di Simeone? Beh, non dà fastidio, qui è sempre così".