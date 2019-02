© foto di Imago/Image Sport

In casa Liverpool tiene banco il post pubblicato (e poi rimosso) dal terzino del Manchester City Kyle Walker dopo il pareggio dei Reds contro il Leicester. Il Nazionale inglese aveva sbeffeggiato i rivali perché hanno perso l'occasione di aumentare il divario in classifica con la squadra di Guardiola. Jurgen Klopp, nella conferenza stampa a tre giorni dalla sfida contro il West Ham, ha commentato: "Io non ho mai festeggiato quando una squadra rivale ha perso punti o una partita. Non è nel mio stile, il calcio è uno sport in cui devi pensare a te stesso e fare del tuo meglio per ottenere buone prestazioni. Non capisco questo atteggiamento: per i tifosi è diverso, ma un tesserato non lo capisco".