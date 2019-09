Le aperture in Inghilterra - Il baby Greenwood trascina lo United

Il Manchester United vince di misura coi gol dei giovani e Beardsley squalificato per razzismo: questi i titoli dei quotidiani inglesi di oggi.

Daily Express - "Baby ace assassin". Il gol di Mason Greenwood, primo 2000 a segnare con la maglia del Manchester United, consente ai Red Devils di battere 1-0 l'Astana. E il titolo è un richiamo al soprannome di Solskjaer, tecnico di Old Trafford, così chiamato in carriera per la capacità di essere letale sottoporta e la faccia da bambino. Ora vince coi gol di un quasi bambino.

Independent - "Teenage kicks". Arsenal e Manchester United vincono grazie alle reti giovanissime di Saka e Greenwood, che trascinano i club inglesi in Europa. Oltreoceano, Beckham è pronto al colpaccio: per il suo Inter Miami pensa a David Silva.

Mirror Sport - Come spesso accade, difficile rendere perfettamente in italiano quel "Race row Beardo banned" che apre l'edizione odierna. Peter Beardsley, ex tecnico del Newcastle Under 23, è stato squalificato per 8 mesi per insulti razzisti rifilati ai propri ragazzi.

Star Sport - "Mason li salva". Greenwood torna protagonista: il suo gol all'Astana dà la vittoria al Manchester United e consente a Solskjaer di respirare. "Wolves colpiti dal fuoco amico": il Wolverhampton ha perso col Braga, e sono noti i rapporti col calcio portoghese del club britannico.