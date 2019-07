Di seguito le prime pagine dei quotidiani inglesi di oggi martedì 16 luglio:

Mirror Sport

"Mega contratto per De Gea, 97.5 milioni di sterline". Un rinnovo con i fiocchi per il portiere del Manchester United, che rimarrà in Inghilterra con un contratto faraonico.

Star Sport

"De Gea arriverà a 97 milioni per rimanere allo United". Il rinnovo di contratto del portiere dei red devils ha monopolizzato le prime pagine inglesi, il calciatore sarà l'estremo difensore più pagato della storia.

Sun Sport

"Firma qui". Anche uno dei tabloid più conosciuti parla del mega rinnovo del calciatore spagnolo, che legherà il suo nome al Manchester United per una cifra record.