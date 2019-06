Di seguito le prime pagine inglesi di oggi lunedì 17 giugno 2019:

Daily Mail

"Pogba vuole andar via"

La stella dello United: è tempo di una nuova sfida.

Daily Telegraph

"Portatemi fuori da qui..."

Pogba rivela di voler lasciare Old Trafford.

Independent

"Avanti e indietro"

Apertura dedicata all'addio di Maurizio Sarri, che lascia il Chelsea per approdare alla Juventus. Nel taglio basso: "Lo United esclude la partenza di Pogba".

Metro

"Sarrivederci"

Il Chelsea conferma l'addio del tecnico per che va alla Juventus mentre i blues cercano di assicurarsi Lampard come successore. Si parla anche di Paul Pogba, alla ricerca di una nuova sfida.

Mirror

"Pogs of war"

Pogba rivela di voler lasciare il Manchester United ma il club bloccherà tutte le offerte per lui. Taglio di spalla dedicato a Maurizio Sarri che va alla Juventus lasciando il via libera a Frank Lampard come nuovo allenatore del Chelsea.