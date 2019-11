Le aperture in Spagna - "Galles, golf... e infine Madrid". Bale è tornato

Di seguito le aperture spagnole di oggi venerdì 22 novembre 2019:

As

"Galles, golf... e alla fine il Madrid"

Bale si allena per la prima volta con i suoi compagni dopo 47 giorni.

Marca

"Benzema 2023"

Il Madrid gli ha offrerto altri due anni e una miglioria dell'ingaggio, ma il francese vuole essere sicuro di mantenere il rendimento mostrato finora".

Mundo Deportivo

"Piano 2020"

Barcellona: Abidal lavora per rinforzare tre posizioni nel prossimo Barça, ossia un esterno con Kimmich obiettivo numero uno per la corsia di destra; un centrale, la cui priorità sia un'alternativa a Piqué e un 'nove' per il post-Suarez.

Sport

"Mi sento felice e valorizzato al Barça"

Intervista esclusiva a Luis Suarez.