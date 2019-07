Le aperture in Spagna - Il caso Neymar e la cessione di Bale

Di seguito le prime pagine dei quotidiani spagnoli di oggi martedì 16 luglio:

AS

"Ho un dono ed è il gol". Lunga intervista a Luka Jovic, nuovo talento del Real Madrid. Il giocatore ex Eintracht vuole subito far colpo sulla sua nuova squadra e sui nuovi tifosi. Spazio anche alla visita di Florentino Perez nello spogliatoio delle merengues e sul caso Neymar.

Marca

"Bale ha una via di uscita". Super indiscrezione di mercato da parte del quotidiano spagnolo, visto che il gallese ha la possibilità di offrire circa 60 milioni di euro per far tornare il suo pupillo in Premier League. Spazio anche a Casillas e al suo nuovo ruolo nello staff del Porto anche se il portiere ex Real ancora non si è ritirato.

Mundo Deportivo

"Frenazo". Ampio spazio dedicato a Neymar e al suo ritorno con il Paris Saint-Germain. Dopo una settimana ricca di polemiche il brasiliano è tornato ad allenarsi con i propri compagni e al momento anche la dirigenza blaugrana è in dubbio sul possibile ritorno del calciatore verdeoro.

Sport

"Brutto presentimento a Parigi". Il caso del calciatore brasiliano sta diventando un vero e proprio tormentone. Al momento il giocatore è focalizzato sul suo rientro a Parigi, ma non disputerà amichevoli.