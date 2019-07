Le aperture in Spagna - La prima del Real di Hazard. Barça, parla De Jong

© foto di Simone Bernabei

Di seguito le aperture dei quotidiani spagnoli di oggi, sabato 20 luglio:

Marca

"La notte in bianco", titola il quotidiano di stampo madridista sopra una foto dello storico allunaggio di 50 anni fa. Il pianeta non dormì in attesa dei primi passi sulla Luna, questa notte i tifosi Blancos non andranno a letto per seguire la prima sfida dei nuovi Galacticos (con Hazard in campo) contro il Bayern.

As

"Pretemporada da Champions", scrive As nella sua prima pagina. Il Real Madrid di Hazard debutta stanotte contro il Bayern col belga in campo. Poi le sfide con Arsenal, Atletico e Tottenham.

Mundo Deportivo

"Spero di essere titolare", confessa il nuovo acquisto del Barcellona Frenkie De Jong nell'intervista al quotidiano. L'ex Ajax si sta ambientando bene negli schemi blaugrana e punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Sport

Anche qua troviamo un intervista al centrocampista olandese costato al Barça 80 milioni di euro. Il timbro però è molto diverso e nel titolo si legge "Mi piacerebbe giocare con Neymar".