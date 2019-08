Le aperture in Spagna - Neymar-Barcellona più vicini

Di seguito le aperture spagnole di oggi mercoledì 14 agosto 2019:

As

"Ney, mar y sol"

Gioco di parole su Neymar. Il brasiliano è in uscita dal Paris Saint-Germain ma le trattative col Barcellona non decollano.

Marca

"La ciliegina di un super Atleti"

Colpo Rodrigo per l'Atlético Madrid, oggi può arrivare l'ufficialità. Trasferimento che agevola la cessione di Correa al Milan.

Mundo Deportivo

"Impulso"

Barça e PSG hanno avviato ieri le trattative.

Sport

"Più vicino!"

Ottimismo per il trasferimento du Neymar dopo una riunione a Parigi.

Super Deporte

"Il Valencia già alla ricerca di un attaccante"

Timo Werner, Cédric Bakambu e Mariano Diaz i papabili alla sosituzione di Rodrigo.