Di seguito le aperture spagnole di oggi mercoledì 21 agosto 2019:

Ed è Neymar a prendersi la scena. Con i quotidiani catalani e madrileni ad avere versioni differenti. Secondo Marca il brasiliano entra in "zona Florentino", con le buoni relazioni fra Real Madrid e PSG che potrebbero fare la differenza. Sport e Mundo Deportivo più ottimisti per il ritorno di O Ney al Barcellona, che lo valuta 160 milioni di euro e spera di trovare un accordo per un prestito con diritto di riscatto.