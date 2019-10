Le aperture inglesi - Tre Leoni battuti dalla R. Ceca: "Reality Czech"

© foto di Alessio Del Lungo

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 12 ottobre 2019:

Times

"Reality Czech"

Gioco di parole in apertura per il quotidiano inglese con il chiaro riferimento alla sconfitta dell'Inghilterra in casa della Repubblica Ceca per 2-1 in virtù delle reti messe a segno da Brabec e Ondrasek. Inutile il momentaneo vantaggio su rigore di Harry Kane.

Guardian

"Reality Czech"

Ancora evidenti richiami alla sconfitta degli inglesi in trasferta contro i cechi con il gioco di parole nel titolo. L'Inghilterra - si legge - è tornata sulla Terra con la prima sconfitta da 10 anni ad oggi nella fase di qualificazione.

Sun

"Reality Czech"

Argomento unico e titoli pressoché identici sui quotidiani inglesi questa mattina. La sconfitta per 2-1 in trasferta con la Repubblica Ceca è la prima in 10 anni. Processo per i Leoni.

Daily Express

"Reality Czech"

Viene affrontato solamente ed unicamente questo tema nelle aperture dei quotidiani inglesi stamattina: la sconfitta della squadra di Southgate. La triste difesa dei Leoni li vede perdere la prima partita di qualificazione in 10 anni.

Mirror

"Reality Czech"

Incredibilmente sempre il solito titolo con il gioco di parole che fa capire la dimensione dell'Inghilterra. Una squadra triste perde una partita di qualificazione per la prima volta in 10 anni. I Tre Leoni sono - si legge -agnelli a Praga.

Telegraph

"Piedi per terra"

Brutta sconfitta per l'Inghilterra in Repubblica Ceca per 2-1. Gli errori difensivi affondano la squadra di Southgate che si difende così: "Non siamo stati abbastanza bravi".

Star

"Reality Czech"

Un'Inghilterra superficiale - si legge - perde la prima partita di qualificazione in 10 anni. I quotidiani inglesi stamani non hanno esitato, come sempre, a criticare la propria Nazionale.