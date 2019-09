Le pagelle del City - Goleada pazzesca, B. Silva e De Bruyne i migliori

Manchester City-Watford 8-0

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ederson 6,5 - Sull'1-0 chiude bene lo specchio a Deulofeu, presentatosi a tu per tu con lui. Tocca più volte la palla con i piedi che con le mani: mette in mostra la sua tecnica brasiliana nei passaggi.

Walker 6 - Prestazione solida, è una sicurezza (dal 54' Cancelo 6 - Più timido rispetto al giocatore offensivo e coraggioso che si è visto in Italia.)

Fernandinho 6,5 - Da centrocampista si adatta a fare il centrale difensivo. Ha un senso della posizione fuori dalla norma e non viene mai superato.

Otamendi 6 - Si fa saltare un paio di volte da Deulofeu e non è sempre preciso quando fa ripartire la manovra. Mette poi la sua firma sul tabellino finale con il gol del 5-0 in scivolata da due passi (dal 63' Garcia 6 - Esordio in Premier per lo spagnolo classe 2001: buona la personalità.)

Mendy 6- Prima gara da titolare dopo l'infortunio e i 7' in Champions di mercoledì. Bene al rientro (dal 46' Angelino 6,5 - Ha voglia di mettersi in mostra e ha diversi spunti interessanti a sinistra.)

Silva 7,5 - Con l'inserimento perfetto dopo 52 secondi segna il gol del vantaggio. Geniale il cioccolatino regalato a B.Silva per la momentanea doppietta del numero 20.

Rodri 6,5 - Fa il vigile lì in mezzo al campo: gestisce con qualità e semplicità il traffico dei palloni. Nel finale arriva a calciare due volte, sfiorando di poco la rete.

Mahrez 7,5 - Nel primo tempo gioca a sinistra, poi si inverte con B. Silva e torna nella sua zona preferita. Si costruisce da solo il terzo gol: si fa fare fallo e trasforma la punizione, anche grazie all'aiuto della deviazione di faccia di Cleverley. Lesto a guadagnarsi il rigore poi trasformato da Aguero.

De Bruyne 8 - Ha il merito di mettere davanti la porta David Silva dopo neanche un giro d'orologio con un traversone pennellato. Perfetto anche in occasione del 6-0: taglio tra centrale e terzino destro e palla forte orizzontale per Berardo Silva sul secondo palo. Nel finale chiude i conti e spacca la porta con un destro potente.

Bernando Silva 8 - Si porta il pallone a casa con una trirpletta. Oltre alle reti, una prestazione di una qualità tecnica infinita.

Aguero 7 - Fa il 9, perché segna (freddo su calcio di rigore). Ma copre anche il ruolo del 10, perché è il regista offensivo della squadra di Guardiola. Prende anche due pali, uno di interno destro e uno di testa.