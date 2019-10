Le pagelle del 'Gladbach - Thuram, talento puro. Elvedi perfetto

Risultato finale: Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte 4-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Sommer 5,5 - Poche volte chiamato in causa dagli sterili attaccanti dell'Eintracht, sbaglia l'intervento nell'occasione della rete realizzata da Da Costa. Viene salvato dalla scarsa mira di Kamada.

Lainer 6 - Lungo la propria corsia di competenza non ha un cliente comodissimo cui tenere a bada, Kostic gli crea qualche grattacapo ma il terzino destro del Borussia gli concede poco spazio.

Jantschke 6 - Subisce subito un colpo in avvio di gara, rischia di lasciare il campo subito ma stringe i denti. Dura un tempo non demeritando, all'intervallo viene sostituito. (Dal 46' - Beyes 5,5 - Sicuramente meno sicuro del compagno sostituito, fatica a contenere Kamada).

Elvedi 7 - Prestazione sicuramente più che positiva per il centrale svizzero, non sbaglia praticamente nulla. Francobolla Paciencia senza mai concedere un centimetro utile all'attaccante portoghese. Nel secondo tempo ci mette la testa e chiude la contesa.

Wendt 6,5 - Il gol è il giusto premio per una prestazione generosa e propositiva, non fa mai mancare il suo apporto alla manovra offensiva. Tante sovrapposizioni e l'ottimo mancino a battere Ronnow sul finire di primo tempo.

Neuhaus 5,5 - Poteva fare qualcosa in più, soprattutto nel momento di massima difficoltà ovvero nella metà della ripresa. Pochi palloni recuperati ed una velocità di manovra diversa rispetto ai compagni.

Zakaria 7 - Un mastino in mezzo al campo, numeri altissimi riguardo il dato dei palloni recuperati. Morde le caviglie degli avversari, attacca ogni portatore di palla a rende prevedibile la manovra dell'Eintracht. Mette la firma per il definitivo poker.

Herrmann 6 - Senza infamia e senza lode la prestazione del veloce esterno della squadra di casa, affonda meglio nel primo tempo che nella ripresa ma si sacrifica bene per la squadra. (Dal 82' Hofmann sv).

Benes 6,5 - Un grande passo in avanti nella ripresa dopo un primo tempo sicuramente senza troppe emozioni, aumenta i giri del motore e ne beneficia la manovra della squadra di Rose. Scodella l'assist per la rete di Elvedi.

Thuram 7 - Un tempo da stupendo protagonista, il figlio di Lilian è classe pura. Semina il panico lungo la corsia sinistra, giocate degne di nota. Prima è vittima del salvataggio di Fernandes, nella seconda occasione non sbaglia e mette a segno il suo quarto gol stagionale.

Embolo 6,5 - Tanta bravura ed altrettanta sfortuna, l'ex Schalke parte in posizione centrale ma è bravo a svariare su tutto il fronte offensivo. Grande la sua azione sulla destra e l'assist per Thuram, costretto poi a lasciare il campo per infortunio. (Dal 36' - Stindl 6,5 - Accolto dagli applausi del proprio pubblico, ci mette un pò di tempo a carburare prima di fornire l'assist vincente per Zakaria).