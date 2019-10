Le pagelle del Liverpool - Salah decisivo. Firmino ispirato

Risultato finale: Liverpool-Salisburgo 4-3

Adrián 5,5 - Protegge i pali della porta dei Reds incassando, suo malgrado, ben tre reti.

Alexander-Arnold 7 - Percorre regolarmente la fascia destra servendo a Robertson l'assist del 2-0.

Gomez 5,5 - Sostituisce l'infortunato Matip perdendosi colpevolmente Haaland in occasione del 3-3 avversario.

van Dijk 6 - Guida la retroguardia di Klopp non commettendo grosse sbavature sotto l'aspetto difensivo.

Robertson 7,5 - Attacca e difende con la medesima abnegazione firmando, con un sinistro ravvicinato, la rete del 2-0 per i Reds.

Henderson 5,5 - Interpreta timidamente il ruolo di mezzala non prendendosi particolari responsabilità in fase offensiva (dal 62' Milner 6 - Subentra ad Henderson donando energie fresche alla mediana di Klopp).

Fabinho 6,5 - Abbina quantità e qualità distribuendo ordinatamente il gioco in mezzo al campo.

Wijnaldum 5,5 - Non entra correttamente in partita, come dovrebbe e potrebbe, non creando grossi pericoli alla difesa del Salisburgo (dal 64' Origi 5,5 - Sostituisce Wijnaldum disputando una prestazione decisamente anonima).

Salah 8 - Affonda costantemente alle spalle della retroguardia avversaria realizzando, in maniera rapace, una doppietta decisiva (dal 90' Keïta sv - Prende il posto di Salah non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Firmino 7,5 - Svaria lungo il fronte d'attacco recapitando, prima a Mané poi a Salah, due assist illuminanti.

Mané 7,5 - Punta costantemente l'uomo realizzando, dopo una bella triangolazione con Firmino, la rete dell'1-0 per i Reds.