Le pagelle del Man City - Brillante Mahrez, bene Gundogan

Ederson 6 - Risponde sempre presente quando chiamato in causa, anche se in realtà sono poche le occasioni che lo vedono protagonista.

Walker 6.5 - Un treno sulla fascia, tanta energia anche nella fase finale dove si diletta in una recupero da applausi. (Dall'81 Cancelo sv9.

Fernandinho 6.5 - Da dietro imposta il gioco, aiuta sulle corsie laterali ed in generale non pecca praticamente mai.

Otamendi 6 - Nessuna sbavatura degna di nota, tanta attenzione anche a tenere i reparti compatti.

Zinchenko 6.5 - Un paio di giocate di qualità, si mostra sempre lucido nell'accompagnare la fase offensiva.

Gundogan 7 - Firma il 2-0 del City dimostrando gran senso del gol. A centrocampo fa gran lavoro nel filtrare la manovra avversaria.

Rodri 6 - Buon lavoro nel primo tempo, bravo ad ampliare il gioco sulle corsie. Cala di condizione nella ripresa. (Dall'84' Mendy sv).

Mahrez 7 - Apre le danze sfruttano un pallone vagante ed insaccando in rete, e servendo l'assist per la rete di Gundogan. Uomo prezioso.

De Bruyne 6.5 - Non una partita particolarmente brillante in fase conclusiva, tanto lavoro tra le linee per disturbare la difesa avversaria. (Dal 79' Bernardo Silva sv).

Sterling 6.5 - Quando si allarga gli avversari non lo tengono, manca forse lucidità nell'ultimo passaggio.

Gabriel Jesus 7 - Si muove per tutta la partita, non dando punti di riferimento, e trovando anche il tris nei minuti finali.