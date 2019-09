Le pagelle del Real Madrid - Hazard fantasma, Kroos non pervenuto

Risultato finale: Psg-Real Madrid 3-0

Courtois 6 - Non ha colpe sui gol. Attento in un paio di circostanze.

Carvajal 4.5 - Non difende e non spinge. Partita da dimenticare per lo spagnolo.

Varane 5 - Senza Ramos appare spaesato. Sbaglia tanto ed è spesso distratto.

Militao 4.5 -Fa rimpiangere capitan Ramos. Troppe occasioni concesse agli attaccanti del PSG.

Mendy 5 - Impalpabile. Ci prova in qualche occasione ma oggi non è serata neanche per lui.

Kroos 4 - Irriconoscibile il tedesco. Mai in partita, sempre preso in mezzo dal centrocampo avversario.

Casemiro 4 - Annientato da Verratti e Gueye. Grossi demeriti suoi ma anche grandi meriti dei pariruolo avversari.

J. Rodriguez 4.5 - Un mancino sbilenco nel primo tempo e poco altro. (dal 70' Vazquez 5 - Impalpabile)

Bale 5.5 - Nel primo tempo è l'unico a salvarsi, con anche un gol annullato. Nella ripresa sparisce piano piano anche lui. (dal 79' Vinicius Jr. s.v.)

Benzema 5 - Un gol annullato giustamente e un colpo di testa a lato. Troppo poco per un centravanti importante come lui.

Hazard 4 - Partita davvero negativa per l'ex Chelsea. Non riesce neanche a saltare l'uomo, cosa in cui solitamente è maestro. (dal 70' Jovic 5 - Una presenza valida solo per le statistiche)