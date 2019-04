Le pagelle del Tottenham - Lloris para-rigori, Son decide la vittoria

Risultato finale Tottenham-Manchester City 1-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lloris 7 - Intuisce il lato e pare ad Aguero il calcio di rigore del potenziale vantaggio, salvando risultato. Ci riesce per l'intera partita, garantendo la porta inviolata.

Trippier 6 - Spinge meno del solito perché si concentra a coprire bene sulle folate di Mahrez e sulle incursioni di Silva. Un sacrificio che consegna una prestazione attenta.

Alderweireld 6.5 - Ha il grande merito di riuscire ad annullare le offensive di Kane. Difende sempre in modo ordinato e organizzato, garantendo solidità e chiusure precise.

Vertonghen 6.5 - Accorcia in maniera convinta sugli attaccanti avversari e si preoccupa di far ripartire il gioco direttamente dalla difesa. Guida il reparto con autorità.

Rose 5.5 - Troppo largo il braccio con il quale ferma il pallone in area, regalando calcio di rigore al City. L'intervento del Var non lo perdona.

Sissoko 6.5 - Alza un autentico muro davanti la retroguardia, contribuendo a blindare la fase difensiva. Spezza il gioco avversario e morde le caviglie a chiunque passi.

Winks 6 - Contrasta ogni pallone, riuscendo a non far accendere David Silva. Più predisposto a impostare il gioco rispetto a Sissoko. Cerca la gloria personale con una bella conclusione. (Dall'81' Wanyama s.v.).

Alli 6.5 - Ci mette tutto, intensità e voglia fanno la differenza per la squadra. Sacrifica un po' della sua tecnica, per puntare sulla fisicità e aiutare la squadra. (Dall'86' Llorente s.v.).

Eriksen 6.5 - Si carica del compito di essere il regista offensivo della squadra e lo svolge con qualità. Dai suoi piedi nasce l'assist per il gol di Son.

Son 7 - Segna il primo gol europeo nel nuovo stadio, con determinazione e scaltrezza. Fino alla rete, si accentra spesso e trova pure una velenosa conclusione.

Kane 6.5 - Fa a sportellate quando serve, trova la conclusione e si rende pericoloso con Ederson a dirgli di no. E' costretto a uscire per infortunio, dopo l'entrataccia di Delph. (Dal 58' Moura 6 - Entra all'improvviso ma lo fa con il piglio giusto. Buone accelerazioni e sacrificio in fase di ripiegamento).